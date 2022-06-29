Цуренко переиграла Калинину в украинском дерби на Уимблдоне

Уимблдон-2022, женщины, 1/32 финала

Калинина – Цуренко – 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Первый сет прошел под диктовку первой ракетки Украины. Калинина с первых минут захватила инициативу и довольно быстро повела 3:0, отобрав гейм на подаче Цуренко. Она сумела прийти в себя и даже сократила отрыв до двух пунктов (3:5), но даже отчаянное сопротивление в девятом гейме не спасло от проигранной партии.

Зато во втором сете Цуренко реабилитировалась. Украинки продолжили по схожему сценарию – брали свои подачи и проигрывали чужие. Первой нарушила "тишину" Калинина, взяв гейм на подаче более опытной оппонентки. Но Цуренко сразу ответила обратным брейком. А после небольшого затишья организовала еще один в самый ответственный момент – при счете 5:4.

Решающий третий сет оказался самым отчаянным. Украинки устроили настоящие качели, ведя в счете по очереди. Стоило Калининой повести 3:1 с брейком, как Цуренко повторила ее подвиг и отобрала лидерство (4:3). Еще один брейк позволил ей оформить победу на собственной подаче.

Леся Цуренко осталась последней украинкой на Уимблдоне. В рамках 1/16 финала она встретится с немкой Юле Нимайер. Последняя сенсационно выбила вторую сеяную, эстонку Анетт Контавейт (6:4, 6:0). Матч состоится 1 июля.