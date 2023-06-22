Цуренко отримала лист про слідство щодо тренера: він розніс WTA за потурання росіянам

"Холодна війна" команди досвідченої українки та керівництва жіночого туру розпочалася навесні. Тоді гендиректор WTA спровокував панічну атаку в 34-річної тенісистки.

Перед стартом поєдинку в Індіан-Веллсі проти білоруски Сабаленко Саймон заявив Цуренко, що коли тенісисти з РФ і Білорусі підтримують війну проти України, то це їхня власна думка. Тоді ж він висловив упевненість у допуску росіян і білорусів на Олімпійські ігри. Через ментальний тиск українська тенісистка знялася з турніру за кілька хвилин до початку зустрічі, а тренер спробував її захистити.

"Він подав офіційний запит до WTA з вимогою відкрити справу. І ось сьогодні я отримала лист, у якому асоціація сповістила, що справа відкрита проти мого тренера. Єдиної людини, яка стала на мій захист у цьому інциденті з главою WTA, вирішили просто прибрати", – розповіла Цуренко.

Українка вже зв'язалася з адвокатами та будуватиме з ними юридичну позицію. За її словами, після непублічної скарги на дії Саймона жоден інший функціонер асоціації не зв'язався з нею для з'ясування всіх обставин. Натомість, на думку Цуренко, WTA вирішила замовчати факт ментального аб'юзу.