Цуренко обіграла дев'яту ракетку світу на турнірі в Цинциннаті

Українка залишила за бортом діючу чемпіонку

Українська тенісистка Леся Цуренко у другому колі змагань Premier 5 в Цинциннаті обіграла дев'яту ракетку світу і чинну чемпіонку турніру Гарбінє Мугуруса. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка програла іспанці перший сет - 2:6, однак після цього виграла два - 6:4, 6:4.

Stunner in Cincinnati



World No.44 Lesia Tsurenko scores her first Top 10 win since 2015, upsetting defending champion Garbine Muguruza 2-6 6-4 6-4. #CincyTennis pic.twitter.com/wF5TgNHiaP — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2018

Раніше тенісистки грали один проти одного тричі, дві перемоги на рахунку Мугуруси.

Wild Wednesday!@LTsurenko eliminates defending champion Muguruza 2-6, 6-4, 6-4 at @CincyTennis to reach the third round. pic.twitter.com/s7YaKiZ6j8 — WTA (@WTA) August 15, 2018

Для Цуренко ця перемога стала першою, за останні три роки, над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу. Всі вони відбулися в 2015 році: проти Бушар (7), Петкович (10), Гарбінє Мугуруса (9), Плішкова (8) і Шафаржовой (6).

За підсумками змагань в Цінціннанті Гарбінє Мугуруса випаде з топ-10 світового рейтингу вперше з липня 2017 року.

В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.

Нагадаємо, раніше в третій раунд турніру в американському Цинциннаті пробилася сьома ракетка світу Еліна Світоліна, проте її суперниця ще не визначилася.