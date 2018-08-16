Цуренко обіграла дев'яту ракетку світу на турнірі в Цинциннаті

Новини Спорт 16.08.2018 - 10:34
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Українка залишила за бортом діючу чемпіонку

Українська тенісистка Леся Цуренко у другому колі змагань Premier 5 в Цинциннаті обіграла дев'яту ракетку світу і чинну чемпіонку турніру Гарбінє Мугуруса. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка програла іспанці перший сет - 2:6, однак після цього виграла два - 6:4, 6:4. 

Раніше тенісистки грали один проти одного тричі, дві перемоги на рахунку Мугуруси.

Для Цуренко ця перемога стала першою, за останні три роки, над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу. Всі вони відбулися в 2015 році: проти Бушар (7), Петкович (10), Гарбінє Мугуруса (9), Плішкова (8) і Шафаржовой (6).

За підсумками змагань в Цінціннанті Гарбінє Мугуруса випаде з топ-10 світового рейтингу вперше з липня 2017 року.

В 1/8 фіналу Цуренко зустрінеться з росіянкою Катериною Макаровою.

Нагадаємо, раніше в третій раунд турніру в американському Цинциннаті пробилася сьома ракетка світу Еліна Світоліна, проте її суперниця ще не визначилася.

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