Цуренко на класі пробилася у фінал кваліфікації Wuhan Open
Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла чешку Лінду Фрухвіртову в першому кваліфікаційному раунді "тисячника" в китайському Ухані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Wuhan Open, кваліфікація, 1/2 фіналу
Фрухвіртова – Цуренко – 0:2 (4:6, 1:6)
У першому сеті досвідчена українка зробила брейк у третьому геймі. Надалі Цуренко зосередилася на власних подачах, а суперниця не змогла відповісти "взаємністю". Зрештою, з мінімальною стратегічною перевагою старша на 16 років тенісистка перемогла.
Друга ж партія стала бенефісом Цуренко. Українська тенісистка потужно стартувала, взявши три гейми поспіль (два брейки). У четвертому геймі вона дозволила Фрухвіртовій розмочити рахунок. Утім, то був останній успіх чеської спортсменки в Ухані.
Цуренко виграла ще три очки поспіль і з першої спроби реалізувала матчбол. Та ще й на подачі опонентки. У фіналі кваліфікації українська тенісистка зустрінеться з нейтральною росіянкою Ерікою Андрєєвою.
Що відомо про Wuhan Open
Турнір серії WTA 1000 з 10-річною історією. Перший розіграш змагань виграла чеська тенісистка Петра Квітова.
Із 2014 року турнір зібрав провідних спортсменок усьоме. У 2020-2023 рр. титул не розігрували через пандемію COVID-19, епіцентром якої став Ухань. Найтитулованіші тенісистки на Wuhan Open – білоруска Аріна Сабаленко й та ж Квітова (по 2 трофеї). Також тут перемагали Вінус Вільямс зі США та французька тенісистка Каролін Гарсія.
Цьогоріч в основній сітці змагань честь України захищатиме Марта Костюк. Компанію їй можуть скласти Цуренко та Юлія Стародубцева, якщо подолають кваліфікацію.
До слова, раніше розібрали прогрес Стародубцевої в сезоні-2024.
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