Цуренко на классе пробилась в финал квалификации Wuhan Open

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Wuhan Open, квалификация, 1/2 финала

Фрухвиртова – Цуренко – 0:2 (4:6, 1:6)

В первом сете опытная украинка сделала брейк в третьем гейме. В дальнейшем Цуренко сосредоточилась на собственных подачах, а соперница затруднилась ответить "взаимностью". В конце концов с минимальным стратегическим преимуществом старшая на 16 лет теннисистка победила.

Вторая партия стала бенефисом Цуренко. Украинская теннисистка мощно стартовала, взяв три гейма подряд (два брейка). В четвертом гейме она позволила Фрухвиртовой размочить счет. Впрочем, это был последний успех чешской спортсменки в Ухане.

Цуренко выиграла еще три очка подряд и с первой попытки реализовала матчбол. Да еще и на подаче оппонентки. В финале квалификации украинская теннисистка встретится с нейтральной россиянкой Эрикой Андреевой.

Что известно о Wuhan Open

Турнир серии WTA 1000 с 10-летней историей. Первый розыгрыш соревнований выиграла чешская теннисистка Петра Квитова.

С 2014 года турнир собрал ведущих спортсменок в седьмой раз. В 2020-2023 гг. титул не разыгрывали из-за пандемии COVID-19, эпицентром которой стал Ухань. Самые титулованные теннисистки на Wuhan Open – белоруска Арина Соболенко и та же Квитова (по 2 трофея). Также здесь побеждали Винус Уильямс из США и французская теннисистка Каролин Гарсия.

В этом году в основной сетке соревнований честь Украины будет защищать Марта Костюк. Компанию ей могут составить Цуренко и Юлия Стародубцева, если преодолеют квалификацию.