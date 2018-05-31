Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.23
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3056.05
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цуренко добыла путевку в третий раунд Ролан Гаррос

НовостиСпорт    31.05.2018 - 19:45
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Украинка одержала волевую победу над американкой Вандевей

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка добыла волевую победу над 15 номером рейтинга WTA американкой Коко Вандевеге со счетом 3:6, 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 51 минуту. 

Цуренко вышла в третий круг французского турнира второй год подряд. В 2017 она прекратила борьбу на этой стадии, уступив будущей чемпионке Алене Остапенко. В этот раз за выход в 1/8 финала украинка будет бороться с Магдаленой Рыбариковой из Словакии. 

Напомним, ранее в третий круг Ролан Гаррос вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Козлова вылетела с Ролан Гаррос в следующем раунде после победы над Остапенко Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос-2018
Теги публикации: Франция, Теннис, соревнования  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top