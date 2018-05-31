Цуренко добыла путевку в третий раунд Ролан Гаррос

Украинка одержала волевую победу над американкой Вандевей
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос). Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Украинка добыла волевую победу над 15 номером рейтинга WTA американкой Коко Вандевеге со счетом 3:6, 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 51 минуту.
Цуренко вышла в третий круг французского турнира второй год подряд. В 2017 она прекратила борьбу на этой стадии, уступив будущей чемпионке Алене Остапенко. В этот раз за выход в 1/8 финала украинка будет бороться с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
Напомним, ранее в третий круг Ролан Гаррос вышла первая ракетка Украины Элина Свитолина.