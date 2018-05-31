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Цуренко виборола путівку до третього раунду Ролан Гаррос

НовиниСпорт    31.05.2018 - 19:45
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)
Фото: Леся Цуренко (twitter.com/WTA)

Українка здобула вольову перемогу над американкою Вандевен

Друга ракетка України Леся Цуренко вийшла до третього кола Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос). Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Українка здобула вольову перемогу над 15 номером рейтингу WTA американкою Коко Вандевеге з рахунком 3:6, 6:4, 6:0. Матч тривав 1 годину 51 хвилину. 

Цуренко вийшла до третього кола французького турніру другий рік поспіль. У 2017 вона припинила боротьбу на цій стадії, поступившись майбутній чемпіонці Олені Остапенко. Цього разу за вихід в 1/8 фіналу українка боротиметься з Магдаленою Рибариковою зі Словаччини.

Нагадаємо, раніше в третє коло Ролан Гаррос вийшла перша ракетка України Еліна Світоліна.

Козлова вилетіла з Ролан Гаррос у наступному раунді після перемоги над Остапенко Світоліна вийшла до третього кола Ролан Гаррос-2018
Теги публікації: Франція, Теннис, соревнования  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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