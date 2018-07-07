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Цукерберг обійшов Баффета в списку мільярдерів за версією Bloomberg

НовиниФінанси    07.07.2018 - 12:38
Ілюстративне фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)
Ілюстративне фото: Марк Цукерберг (facebook.com-zuck)

Стан Цукерберга склала 81,6 млрд доларів, а Баффета - 81,2 млрд доларів

Засновник Facebook Марк Цукерберг зайняв третє місце в глобальному рейтингу мільярдерів Bloomberg. Рейтинг опубліковано на сайті агентства.

Повідомляється, що Цукерберг, зайнявши третю позицію, потіснив з неї інвестора Уоррена Баффета.

За оцінкою агентства, на 7 липня стан Цукерберга склав 81,6 млрд доларів, а Баффета - 81,2 млрд доларів. Перше місце утримує засновник Amazon Джефф Безос - 142 млрд доларів, засновник Microsoft Білл Гейтс розташувався на другій сходинці рейтингу із станом 94,2 млрд.

Крім того, Bloomberg відзначає, що на торгах у п'ятницю, 6 липня, акції Facebook подорожчали на 2,4%, що збільшило стан Цукерберга.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що видання Forbes зарахувало до своєї щорічної світової рейтинг доларових мільярдерів сімох українців.

 

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Теги публікації: рейтинг, Марк Цукерберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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