Цукерберг обійшов Баффета в списку мільярдерів за версією Bloomberg

Стан Цукерберга склала 81,6 млрд доларів, а Баффета - 81,2 млрд доларів

Засновник Facebook Марк Цукерберг зайняв третє місце в глобальному рейтингу мільярдерів Bloomberg. Рейтинг опубліковано на сайті агентства.

Повідомляється, що Цукерберг, зайнявши третю позицію, потіснив з неї інвестора Уоррена Баффета.

За оцінкою агентства, на 7 липня стан Цукерберга склав 81,6 млрд доларів, а Баффета - 81,2 млрд доларів. Перше місце утримує засновник Amazon Джефф Безос - 142 млрд доларів, засновник Microsoft Білл Гейтс розташувався на другій сходинці рейтингу із станом 94,2 млрд.

Крім того, Bloomberg відзначає, що на торгах у п'ятницю, 6 липня, акції Facebook подорожчали на 2,4%, що збільшило стан Цукерберга.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що видання Forbes зарахувало до своєї щорічної світової рейтинг доларових мільярдерів сімох українців.