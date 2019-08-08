ЦСКА - Заря: прогноз букмекеров

Луганская "Заря" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы на выезде сыграет против ЦСКА из Софии. Трансляция начнется в 20:30, а смотреть игру можно на канале УНИАН.

8 августа 20:30

София, стадион "Васил Левски"

По мнению букмекеров небольшим фаворитом матча является Заря. На победу украинской команды принимаются ставки с коэффициентом 2,5, тогда как на ЦСКА можно поставить с 2,7. Ничья оценивается в 3,1.

Напомним, в случае успешного прохождения болгарской команды подопечные Виктора Скрипника оспорят путевку в групповой этап турнира с сильнейшим в паре "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

В предыдущем раунде турнира подопечные Виктора Скрипника прошли черногорскую "Будучность", одержав две победы - 3:1 на выезде и 1:0 дома.