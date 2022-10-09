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ЦРУ провело переговори з "Талібаном" у Катарі, - CNN

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Катар, Неділя 09 жовтня 2022 05:47
ЦРУ провело переговори з "Талібаном" у Катарі, - CNN Фото: ЦРУ провело переговори "Талібаном" у Катарі (wikimedia by isafmedia)
Автор: Артур Родивилов

Високопоставлені представники адміністрації США провели у суботу зустріч із талібами у Досі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

До американської делегації, зокрема, увійшли заступник директора ЦРУ Девід Коен та спецпредставник з Афганістану Томас Вест. Рух "Талібан" представляв голова розвідувального управління мулла Абдул Хак Васік.

Телеканал зазначає, що це перший особистий контакт між США та талібами після ліквідації наприкінці серпня у Кабулі ватажка терористичної організації "Аль-Каїда" Аймана аз-Завахірі.

На думку колишнього заступника голови Національної розвідки США Бета Саннера, Коен, ймовірно, заявив талібам на зустрічі, що американська сторона завдасть ще більших ударів, якщо виявить підтримку "Аль-Каїдою" в Афганістані операцій, що загрожують США та їхнім союзникам.

Нагадаємо, 15 серпня 2021 року таліби оголосили про встановлення контролю над усією територією Афганістану. 31 серпня США оголосили про завершення виведення своїх військ з Афганістану. Президент США Джо Байден вирішив не продовжувати операцію з евакуації людей, виходячи із рекомендацій американських військових.

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