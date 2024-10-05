У ЦПД пояснили присутність військових Північної Кореї у Донецькій області
Присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.
"Присутність військових КНДР у Донецькій області стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості", - пояснив він.
Ці військові, за словами Коваленка, супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією.
"РФ все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь. Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23", - констатував військовий.
Ліквідація військових КНДР біля Донецька
Нещодавно ЗМІ написали, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких - шість офіцерів з Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені.
5 жовтня джерела РБК-Україна розповіли, що через удар під Донецьком 3 жовтня справді було ліквідовано понад 20 окупантів, шість із яких військові з Північної Кореї. Вони прибули на Донбас для "обміну досвідом".
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