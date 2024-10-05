У ЦПД пояснили присутність військових Північної Кореї у Донецькій області

Присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Присутність військових КНДР у Донецькій області стосується переважно невеликих кількостей інженерних військ і пов‘язана з тим, що велика кількість боєприпасів з КНДР є поганої якості", - пояснив він.

Ці військові, за словами Коваленка, супроводжують вантажі, фіксують брак і дивляться за використанням боєприпасів російською армією.

"РФ все більше залежна від боєприпасів з КНДР до різних типів озброєнь. Також низькою якістю вирізняється балістична ракета KN23", - констатував військовий.