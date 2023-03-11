Цьогорічний врожай вдвічі перевищить потреби України в продовольстві, - Мінагрополітики

У цьому році Україна зможе засіяти майже стільки ж площ, що й торік. Це дозволить виростити мінімум удвічі більше, ніж споживають українці, а також зберегти експортний потенціал агросектору на рівні попереднього року - понад 20 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону.
"У минулорічному прогнозі не враховувалася частина деокупованих Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Уряд робить максимум заходів, щоб суттєва частина і цих областей, які ще треба оглянути й розмінувати, також була засіяна. Тому, можливо, у підсумку ми навіть вийдемо на трохи більші площі, ніж у минулому році", - розповів Висоцький.
Він додав, що процес розмінування є досить складним і довготривалим, тому залишається ризик, що близько пів мільйона гектарів, або 2 % від загальних національних с/г площ, може бути не засіяно.
Також, за словами заступника міністра, у цьогорічній посівній залишається більший фокус на олійні культури, що призведе до часткового зниження валового виробництва зернових культур в Україні.
"На внутрішній ринок це суттєвого впливу не матиме, бо ми виростимо як мінімум удвічі більше, ніж споживаємо. Але це впливатиме на міжнародні ринки, оскільки в результаті це може підтримувати тренд на доволі дорогу сировину, високі світові ціни на зернові", - сказав Висоцький.
Нагадаємо, аграрний експорт дав більше половини валютних надходжень в Україну від торгівлі у 2022 році - 23 млрд доларів.