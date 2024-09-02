Цьогорічний серпень увійшов до п’ятірки найтепліших в історії Києва

"У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце", - йдеться в повідомлені.

За даними кліматологів, за місяць у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6 градусів).

Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,4 градусів, а найтепліше - 20 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла 35,5 градусів.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 43% кліматичної норми. Цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці.

Літня спека 2024 року

Нагадаємо, липень 2024 року також увійшов до п’ятірки найспекотніших в історії Києва Середньомісячна температура повітря липня у Києві склала 24,3 градусів тепла, що вище кліматичної норми на 3,0 градусів.

За прогнозом синоптиків, на Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту. На початку місяця на материку очікується температура на 5-8 градусів вище за 30-річне середнє значення. Особливо тепло буде на півдні Німеччини, на Балканах, в Україні та країнах Балтії.