Цього не скажуть вчителі. Хто з класиків української літератури мав одностатеві стосунки

Павло Тичина

Його рання поезія сповнена ніжності, чуттєвості та емоційної глибини, часто зверненої до "неозначеного" або чоловічого ліричного героя.

Особисте життя Тичини залишалося таємничим, а одружився він лише під тиском партійного керівництва.

Деякі дослідники, зокрема Євген Барабаш, говорять про можливу гомоеротичну частину в його творах і житті. Прямих доказів немає, однак квір-інтерпретація його поезії цілком легітимна.

Павло Тичина (фото: Вікіпедія)

Микола Зеров

Лідер неокласиків, ерудит і перекладач. Відомий своєю стриманістю в особистому житті.

Деякі літературознавці натякали на "особливу прихильність" до учнів-чоловіків, але документальних підтверджень немає.

Його твори не містять відверто еротичних мотивів, але квір-підтекст можуть вбачати через символізм і міфологічні алегорії.

Михайль Семенко

Футурист, бунтар і поет-експериментатор. У його творах наявна тілесність, іронія й андеґраундний дух.

Деякі дослідники припускають бісексуальність або щонайменше квір-свідомість, зважаючи на його порушення табу та літературну провокаційність. Прямих доказів також немає.

Михайль Семенко, 1928 (фото: Вікіпедія)

Софія Яблонська

Українська мандрівниця, письменниця та фотографка. У листах і творах проглядається сильна емоційна прихильність до жінок.

Її героїні - незалежні, тілесні, іноді романтично пов’язані. Дослідники та експерти інтерпретують це як прояв бісексуальності або принаймні квір-позиції.

Леся Українка

Її епістолярна спадщина містить глибокі, інтимні звернення до жінок, особливо до Ольги Кобилянської: "Я тебе люблю, мій друже ясний".

У творах Лесі - як-от "Камінний господар", "У пущі", "Одержима" - часто простежуються теми внутрішньої боротьби, влади, ідентичності.

Хоча публічно вона не говорила про свою сексуальність, листи та тексти залишають підстави для квір-інтерпретацій.

Леся Українка і Рада Драгоманова (фото: Вікіпедія)

Ольга Кобилянська

Феміністка й модерністка. Її роман "Valse mélancolique" - перший в українській літературі, де жіноче кохання зображене з розумінням і симпатією.

У листуванні з Лесею Українкою - чуттєві, майже еротичні елементи: "Ти моя сонячна мрія".

Це не просто дружба - це глибока емоційна прив’язаність, яку сьогодні можна трактувати як квір-зв’язок.