Цього року "Запоріжсталь" інвестує більше мільярда гривень у капітальні ремонти

Згідно з щорічною програмою капітальних інвестицій, "Запоріжсталь" компанії "Метінвест" почала ремонти ключових агрегатів теплоелектроцентралі. На ці цілі комбінат скерує близько 75 млн грн інвестицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Запоріжсталь ".

В цілому ж бюджет підприємства на капітальні інвестиції у 2025 році запланований на рівні 1,1 млрд гривень.

"Теплоелектроцентраль відповідає за виробництво трьох ключових видів енергоресурсів - пари, дуття, електроенергії, і живить ними підрозділи підприємства, забезпечуючи безперервність виробничих процесів. Капітальні ремонти дозволять підвищити надійність та безвідмовність як окремих вузлів агрегатів, так і всього енергокомплексу "Запоріжсталі", - каже в.о. генерального директора Запоріжсталі Тарас Шевченко.

Завод почергово виводитиме в ремонт енергетичне обладнання, оскільки комплекс робіт виконуватимуть в умовах діючого виробництва зі збереженням планових виробничих об’ємів.

Раніше "Запоріжсталь" розпочала масштабний капітальний ремонт котлоагрегату № 5, який планово виконується раз на кілька років та триватиме близько 100 діб. Наступний на черзі - турбокомпресорний агрегат № 7, тут усі заплановані роботи виконають протягом 80 діб. А восени стартує капітальний ремонт на турбогенераторі № 1, який триватиме 45 діб: наразі триває підготовчий етап.

Капітальні ремонти виконають силами власної інжинірингової служби із залученням підрядних організацій "Інвентум Україна" та "Інтел Енерго".

Таким чином, попри складну економічну ситуацію Запоріжсталь поступово збільшує об’єми капітальних інвестицій у виробництво під час війни: в 2022 році інвестиції складали 500 млн гривень, в 2023-му - 750 млн гривень, в 2024-му - 938 млн гривень. Бюджет капітальних інвестицій у 2025 році заплановано на рівні 1,1 млрд гривень.

