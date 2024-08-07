Цього року в Умань може приїхати вдвічі більше хасидів, - посол Ізраїлю

Посол Ізраїлю повідомив, що цього року в Умані очікується майже вдвічі більше паломників порівняно з минулим .

"Я думаю, що минулого року ще були побоювання через ситуацію з безпекою, але оскільки нічого екстраординарного не сталося, вони вважають, що там буде безпечно," - зазначив посол.

Бродський підкреслив, що Україна не обмежувала в'їзд паломників, а Ізраїль технічно не може і не хоче цього робити.

"Десятки тисяч паломників приїдуть і цього року також," - додав він.

Забезпечення правопорядку під час заходів

Посол також висловив подяку українським службам, які забезпечують безпеку та порядок в Умані.

"У нас дуже гарний контакт із українськими службами, які забезпечують безпеку та порядок в Умані," - сказав він, подякувавши українським правоохоронцям, які забезпечують правопорядок під час масових заходів за участі громадян Ізраїлю впродовж багатьох років.

Бродський також повідомив, що як і в попередні роки, цього року планується приїзд ізраїльських поліцейських, які допомагатимуть українським колегам забезпечувати порядок та безпеку паломників в Умані.

"Сподіваюся, що як і минулого року, все пройде більш-менш спокійно, і так само як вони приїдуть, так само вони спокійно і поїдуть через кілька днів," - підсумував посол.