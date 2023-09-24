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ЦНС: у Курській області РФ імітують будівництво оборонних споруд (фото)

Курська область, РФ, Неділя 24 вересня 2023 03:17
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ЦНС: у Курській області РФ імітують будівництво оборонних споруд (фото) Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На території російської Курської області на ділянці біля держкордону з Україною ведеться імітація зведення укріплень та спорудження опорних пунктів із військовою технікою та живою силою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, йдеться в публікації, було зафіксовано нові факти розкрадання російськими чиновниками коштів, виділених на дані оборонні споруди у регіоні, а саме ділянки вздовж кордону із Сумською областю України.

"Маємо факти розкрадання на оборонних спорудах Курської області, яке влаштовує і корумпованого місцевого губернатора і ЗСУ", - зазначають у Центрі.

У публікації наводяться відповідні знімки та матеріали аеророзвідки. Вони вказують, що "практично всі опорні пункти стоять без особового складу та техніки, а більшість уже заросла чагарниками".

Ось як виглядають опорні пункти та зміцнення в російській Курській області (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Також у ЦНС звернули увагу, що бійці Курської повстанської армії продовжують допомагати Силам Оборони України виявляти місця дислокацій противника у цьому регіоні.

За даними ресурсу, практично весь особовий склад російських військових був передислокований в Україну на Запоріжжя та Донбас, де "планово знищується в ході контрнаступу ЗСУ на півдні та сході".

"Водночас російська верхівка успішно "засвоює" кошти рядових громадян імперії, й таке положення речей нас влаштовує", - додають у Центрі.

У Курській області РФ опорні пункти та оборонні ділянки без техніки та живої сили, і заростають чагарниками (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

Укріплення на кордоні РФ

Нагадаємо, ще з минулого року на території РФ у областях на кордоні з Україною почали будувати різні протитанкові загородження, встановлювати "зуби дракона" та створювати різноманітні оборонні споруди.

Такі роботи проводили, зокрема, у Курській, Бєлгородській та Брянській областях. Пояснювали росіяни такі дії страхом перед начебто імовірним наступом українських сил на територію РФ.

При цьому нещодавно аналітики Інституту вивчення війни зазначали у своєму звіті, що російські прикордонники, зокрема у Брянській, Курській та Бєлгородській областях, зіткнулися з браком можливостей та обладнання для протистояння можливим транскордонним рейдам на територію РФ, а також для боротьби з так званими "атаками дронів".

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