ЦНС про активізацію підпілля: допомагають нищити окупантів та інфраструктуру ворога

В організації представили головні події щодо дій українського підпілля на захоплених військами РФ територіях.

12 грудня у Скадовську Херсонської області було підірвано автомобіль колаборанта Віталія Булюка, який працював заступником головного гауляйтера регіону Володимира Сальдо. Машину зрадника підірвали біля приватного будинку Булюка, внаслідок чого він отримав поранення і був доставлений до лікарні Сімферополя. Водій загинув на місці.

12 грудня у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області завдяки інформації від українського підпілля точковим ударом було знищено особовий склад противника. Попередньо було знищено понад 100 окупантів та військову техніку.

13 грудня, завдяки співпраці ЗСУ та партизанів, у Луганській області ліквідували базу розташування противника. Є дані про загибель близько 20 окупантів, із них - 6 офіцерів. Також знищено 8 одиниць техніки, ще кілька десятків росіян потрапили до шпиталю з пораненнями різної тяжкості.

13 грудня у Бердянську Запорізької області о 19:30 підірвали трансформаторну підстанцію, яку живила мікрорайон Коса, де були розквартировані мобілізаційні підрозділи російських загарбників.

"Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опір ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла", - йдеться у публікації.

Також у Бердянську, яке перебуває під окупацією 294 днів, продовжують поширювати українську символіку - місцеві жителі нагадують росіянам, що вони тут вороги. Цього разу бердянці поширили жовто-блакитні стрічки вздовж однієї з вулиць міста.

В Енергодарі Запорізької області працівники атомної електростанції у переважній кількості відмовляються укладати контракт із російським "Росатомом".

"Окупанти тиснуть на робітників, погрожуючи їх всіх звільнити з 1 січня й замінити на російських фахівців, частина з яких вже працює на станції на ротаційній основі, але марно", - передали в ЦНС.

Також зазначається, що опір українців окупації оцінили в Європарламенті, і рух громадянського спротиву "Жовта Стрічка" серед інших номінантів, серед яких президент України, отримав премію Сахарова.

У центрі звернули увагу, що російські окупанти безуспішно шукають партизанів та промивають мізки дітям. Крім того, після успішної поразки низки складів боєкомплекту та окупаційних пунктів управління росіян збільшило кількість перевірок на тимчасово окупованому Півдні України.

Так, на Запоріжжі ворог збільшив кількість перевірок на блокпостах, крім телефонів перевіряють наявність паспорта РФ. У разі його відсутності українців забирають для "додаткової бесіди" й поглибленої перевірки. Також противник збільшив кількість пропагандистських заходів у регіоні.