В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, - эксперт

Проблему резкого роста стоимости энергоресурсов и как следствие повышения тарифов на коммунальные услуги необходимо решать через механизм адресных субсидий, а не путем отказа от реформы рынка и возобновления государственного регулирования цен.

Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

По его словам, чтобы поддержать наиболее уязвимые категории бытовых потребителей и погасить разницу в цене коммунальных услуг, возникшую из-за резкого роста стоимости энергоресурсов на мировых рынках, необходимо выделить порядка трех миллиардов гривен .

"В цивилизованных странах проблему резких скачков тарифов решают адресными субсидиями, а не регулированием цен. Механизм субсидий является наиболее простым и понятным механизмом помощи гражданам. Цена вопроса сейчас - это три миллиарда гривен", - отметил он.

По мнению главы ассоциации, это поможет тем украинцам, которые нуждаются в помощи, пережить месяц пиковых тарифов, поскольку уже в феврале ожидается снижение цен на энергоресурсы.

"Государство должно позаботиться о тех, кто не в состоянии заплатить за коммунальные услуги. Но продавать коммунальные услуги обеспеченным украинцам по социальной цене неправильно", - добавил Компан.

Как известно, в правительств е предлагают решить проблему резкого роста тарифов за счет введения граничных цен, в том числе на природный газ.

В Ассоциации убеждены, что введение таких ограничений в самый разгар отопительного сезона - это фактически откат на семь лет назад, который может привести к дефолту поставщиков и проблемам выполнения обязательств по импортным контрактам.

Компан обратил внимание, что решение данной проблемы не может быть эмоциональным, а должно учитывать оценку его последствий для всех участников и потребителей, и поставщиков.

"Отказ от реформы рынка природного газа - это путь в никуда. На восстановление рынка после таких решений может понадобиться очень длительное время", - считает он.

В свою очередь, эксперты Ассоциации поставщико в энергоресурсов разработали пакет мер, которые позволят решить возникшую проблему, не отказываясь от взятых на себя обязательств по реформированию рынков природного газа и электроэнергии.

Конкретные предложения по урегулированию тарифного кризиса были переданы Ассоциацией на рассмотрение в профильное министерство.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.