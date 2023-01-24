Ціціпас і Хачанов першими серед чоловіків пробилися у півфінал Australian Open-2023

До півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу за підсумками перших чвертьфінальних матчів вийшли росіянин Карен Хачанов і грек Стефанос Ціціпас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Australian Open-2023, 1/4 фіналу, чоловіки

Хачанов – Корда – 2:0, відмова (7:6, 6:3, 3:0)

Ціціпас – Легечка – 3:0 (6:3, 7:6, 6:4)

Представник країни-агресора здолав американця Корду. У першому сеті суперники діяли на рівних. Обмінявшись брейками, вони довели справу до тай-брейку. Там сильнішим виявився Хачанов, який із третьої спроби реалізував сет-пойнт.

У другій партії сценарій не змінився. Та цього разу росіянин додав обертів під завісу сету. Він узяв два гейми на подачі Корди та закрив сет за 47 хвилин. На старті третьої ж партії Хачанов узяв три гейми поспіль, а потім американський тенісист відмовився від боротьби через ушкодження.

Натомість третій сіяний на турнірі представник Греції витратив мінімальні три сети для подолання опору чеха Легечки. У першій партії Ціціпасу було найпростіше – із брейком він упевнено повів до середини сету (4:1) та завершив партію за 37 хвилин. Набагато запеклішою боротьба стала в другому сеті.

У момент, коли ніхто не хотів програвати, дійшло до тай-брейку. Сил протистояти Ціціпасу ще й там чеський тенісист уже не мав (2:7). Зате в третьому сеті боровся до останнього. Після дев'яти геймів грек лише мінімально випереджав Легечку (5:4), а подача перейшла до суперника. Утім, ще раз зрівняти рахунок той не зміг, програв власну подачу, а з нею і сет, і матч.

Півфінал Australian Open-2023 Хачанов – Ціціпас відбудеться 27 січня. У середу, 25 січня, визначаться ще два півфіналісти мейджора. Американці Шелтон і Пол розіграють путівку між собою, а в іншому матчі зійдуться росіянин Рубльов і серб Джоковіч.