Цитрус снова покоряет Киев и везет в столицу море гаджетов!

Цитрус уверенно расширяет свою географию по городам Украины и уже в этот четверг откроет еще один магазин в Киеве!

Это будет первая торговая точка компании в Святошинском районе! Тут тебя ждёт море гаджетов, среди которых электротранспорт, ноутбуки, смартфоны, акустика, а также все категории нужных гаджетов для работы, гейминга, умного дома и даже для детей. Площадь нового пространства прогрессивной техники составляет целых 345 квадратных метров!

Не пропусти открытие нового магазина 12 августа! Начало в 10:00, а место встречи — Цитрус в ТРЦ XIT Mall по адресу проспект Победы 134/1.

Только с 12 по 16 августа приходи и забирай крутую технику с выгодой до 61%. Например, телевизор Gazer 32 "Full HD Smart TV всего за 6 999 гривен с экономией 1400 гривен, акустика Divoom Voombox всего за 399 гривен вместо 999 гривен, а ноутбук Asus ZenBook 14 за 29 499 гривен вместо 34 999 гривен.

Без выгодных покупок не останется никто

Какое же открытие без крутых сюрпризов? С 12 по 14 августа ищи на улицах Киева ярких сотрудников Цитруса, которые дарят вкусные апельсины с уникальным бонусом до 300 гривен на покупки гаджетов и аксессуаров!

Отличная новость и в том, что теперь контролировать свои бонусы можно с помощью Apple Wallet и Google Pay.

Магазин в Киеве станет 66-м в сети Цитрус. Кроме того, гигант техники и электроники открыл 9 сервисных центров и 3 пункта проката электротранспорта в городах Украины. Но на этом в компании не останавливаются и до конца года обещают радовать своих клиентов новыми торговыми точками.

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