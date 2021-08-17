UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цитрус поддержал всеукраинский конкурс инновационных стартапов

 

С 12 по 14 августа в Киеве прошел десятый фестиваль Sikorsky Challenge. Это самый известный в Украине конкурс инновационных проектов.

Цитрус, как компания, которая поддерживает развитие современных технологий, стала официальным партнером фестиваля.

На конкурсе были представлены проекты в таких сферах:

  • оборона и безопасность
  • промышленный хайтек и космос
  • зеленая энергетика и экология
  • биомедицинская инженерия и здоровье человека
  • аграрная инженерия
  • информационные технологии, цифровая страна и кибербезопасность

В этом году на участие в мероприятии поступило рекордных 320 заявок.

Для изобретателей это хорошая возможность найти инвесторов для реализации своих проектов.

Среди изобретений можно было увидеть новые технологические дроны, огнеупорную военную форму, а также блокноты, которые не боятся воды и химикатов.

Во время фестиваля КПИ имени И. Сикорского и министерство агрополитики подписали меморандум о сотрудничестве.

По результатам мероприятия отечественные и иностранные инвесторы выбрали стартапы, с которыми готовы подписать договор и обсудить условия сотрудничества.

Также жюри определило 30 победителей, шесть из которых получили абсолютное первенство в своей сфере.

Цитрус всегда приветствует диджитализацию и в этом году компания создала телеграмм-шоп для удобства клиентов. Также, это — первый ритейлер, который сотрудничает с приложением "Дія".

Кроме этого, компания начала использовать сервисы электронных кошельков Google и Apple. Теперь покупатели могут добавить цифровую бонусную карту в приложение Google Pay и Apple Wallet.

Читайте РБК-Украина в Google News