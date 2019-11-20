Цитрус Обмен: как продать старый гаджет с максимальной выгодой

Хранить старые гаджеты в шкатулках, передаривать родственникам или пытаться продать самостоятельно? Эксклюзивная программа Цитрус Обмен поможет вам максимально комфортно приобрести новый гаджет за счет обмена своего старого устройства.

Что собой представляет услуга Цитрус Обмен? Это trade-in сделка, когда клиент меняет бывшее в употреблении устройство, чтобы получить скидку на новый гаджет. Размер скидки зависит от модели, состояния и комплектации старого устройства и может достигать 90%.

Обменять. Нельзя оставить

В Европе и Америке практика обмена старой техники для покупки новой с существенной экономией достаточно распространена. И это не удивительно, ведь основные преимущества услуги trade-in - безопасность сделки и существенная экономия времени. Зачем самому искать покупателей или продавать на сторонних сайтах, тратя время на заполнение анкет, ответы на телефонные звонки и сообщения просто интересующихся? Гораздо проще воспользоваться услугой Цитрус Обмен – Принес. Обменял. Получил скидку.

Скидки до 90% с Цитрус Обменом

Для покупки нового гаджета со скидкой необходимо взять свой старый телефон, смартфон, планшет, смарт-часы, ноутбук, MacBook или собрать все вместе (да-да, это действительно возможно!) и принести в любой магазин Цитрус. Продавец-консультант проведет оценку всех устройств и назовет сумму, которую вычтут при покупке нового гаджета. Чем лучше техническое состояние и меньше срок эксплуатации устройств, которые вы хотите сдать, тем больше будет скидка на новое устройство. В Цитрусе она может достигать 90%.

Ориентировочную стоимость устройства, которое вы хотите обменять, можно узнать заранее – на сайте https://www.citrus.ua/obmen. Для этого необходимо выполнить три простых шага:

1. Выбрать гаджет, который хотите приобрести

2. Указать модель устройства, которую хотите сдать и заполнить небольшую анкету

3. Получить обратную связь от Цитруса

Провести оценку устройства можно и без визита в магазин. Для этого клиенту нужно оформить заявку на сайте и отправить устройство Новой Почтой. Если скидка после оценки устраивает клиента, то он оплачивает разницу и получает свой интернет-заказ, если же сумма скидки не подходит клиенту, то устройство возвращается обратно владельцу.

Лучшая стоимость поврежденных устройств

По программе Цитрус Обмен магазины принимают как новые гаджеты, так и устройства, бывшие в использовании несколько лет с механическими повреждениям, которые не устраняют в рамках гарантийного ремонта.

Но и это еще не все. Цитрус принимает устройства Apple и Samsung с повреждениями корпуса и дисплея по лучшей цене на рынке Украины.

Тем, кто планирует приобрести новый гаджет в рассрочку, также доступна услуга Цитрус Обмен. Сумма, в которую оценят старое устройство, будет первым взносом для получения рассрочки!

"Цитрус Обмен – удобный и выгодный сервис для тех, кто, в первую очередь, ценит свое время. Мы даем больше выгоды, безопасности, свободы и комфорта. Обращаясь к нам, клиент получает, во-первых, безопасную сделку. Здесь он не столкнется с мошенниками, как при продаже товаров через интернет или договариваясь о встрече с незнакомыми лицами. Мы даем единый прозрачный механизм оценки устройства, который происходит в считанные минуты", - отмечают в компании Цитрус.