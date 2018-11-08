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Циркуляции вируса гриппа в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Новости » Общество    08.11.2018 - 12:47
Фото: вакцинация против гриппа (УНИАН)
Фото: вакцинация против гриппа (УНИАН)

Лабораторные исследования не подтвердили ни одного типа вируса гриппа

В Украине пока что нет циркуляции вируса гриппа, есть только статистика заболеваемости на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что лабораторных подтверждений наличия вирусов гриппа нет. В то же время, в течение 44 недели (29.10.2018 - 04.11.2018) ОРВИ заболели 147 407 украинцев. Среди них 67,7% - дети в возрасте до 17 лет.

"По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых снизился на 5,2%, а среди детей до 17 лет - на 10,3%", - отметили в Центре.

Кроме того, за неделю медики зарегистрировали 38 случаев заболевания, подобного гриппа, и 14 случаев тяжелой ОРВИ. Однако лабораторно наличие вирусов гриппа не подтвердилась. В целом заболеваемость ОРВИ сейчас на 32,7% ниже эпидемического порога по Украине.

"Сейчас в Украине нет географического распространения гриппа и ОРВИ. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 41 200 человек. Среди всех привитых удельный вес детей составляет 24%", - сообщили в Центре.

Циркуляции вируса гриппа в Украине не зафиксировано, - Минздрав

Напомним, по информации КГГА, на сегодня в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.

В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек Количество больных гриппом и ОРВИ в Киеве превысило 14 тысяч
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