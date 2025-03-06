За ціною у 20 тисяч євро: Volkswagen показав міський електромобіль майбутнього

Вже відомо, що коштуватиме новинка приблизно 20 тисяч євро. Volkswagen назвав модель ID.Every1 – "everyone", тобто для всіх. В її основі лежить платформа MEB, а єдиний електродвигун встановлений на передній осі. Його віддача становить лише 95 кінських сил, запас ходу на одному заряді батареї, ємність якої поки що не оприлюднена, також скромний – до 250 кілометрів.

Анонсовано, що електромобіль зможе розганятись до 130 км/год, і цього, як вважає автовиробник, цілком повинно вистачити для експлуатації машини в місті, для чого вона і призначена.

Volkswagen ID.Every1 являє собою хетчбек довжиною 3,88 метра. Салон ID.Every1 розрахований на чотирьох, а багажник вміщує 305 літрів. З особливостей дизайну можна відзначити компактну оптику, гладкі лінії кузова, роздвоєний спойлер, затемнені стійки, а також емблеми Volkswagen з підсвічуванням.

Загалом до 2027 року Volkswagen випустить дев'ять моделей на передньопривідній архітектурі MEB.