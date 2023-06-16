Цінові обмеження мають критичний вплив на енергобезпеку країни, - державний трейдер

Дія цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепи) призводить до відсутності економічної доцільності в роботі на ринку та критично знижує енергетичну безпеку держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Енергетичної компанії України Романа Волошенюка.

Він підкреслив, що особливо така ситуація стає критичною у періоди дефіциту електричної енергії у зв'язку з масштабними пошкодженнями та окупацією енергетичної інфраструктури.

"Наш ринок електричної енергії, скажімо так, демонструє часткову волатильність, яка рано чи пізно знаходить свою межу. Ця межа - це є оці наші мінімальні і максимальні прайс-кепи, а такі обмеження призводять до відсутності економічного стимулу для здійснення експортно імпортних операцій. І це стає критичним для безпеки країни", - наголосив Волошенюк.

Представник ЕКУ звернув увагу на те, що залучення Україною аварійної допомоги від сусідніх країн коштує державі значно дорожче, ніж комерційний імпорт при дефіциті. За його словами, в такій ситуації запропоновані НКРЕКП прайс-кепи не сприяють енергетичній безпеці.

"Рівень цінових обмежень, які запропоновані Регулятором у проекті, не вирішують питання того ж комерційного імпорту, який зможе нам допомогти у період дефіциту. У травні-червні ціни у пікові години, коли ми бачили найбільший дефіцит на нашому РДН, ціни у Європі досягалася 140-180 євро. Що становить звісно більше ніж ті рівні, які пропонує НКРЕКП", - розповів Роман Волошенюк.

Він наголосив, що регулятор може нарешті «розірвати цей замкнутий круг» і дозволити українському ринку рухатись європейським шляхом. Волошенюк додав, що нещодавно прийнятий закон про REMIT створює дійсно дієвий механізм для безпечного об’єднання ринків України та Європи.

Нагадаємо, державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.