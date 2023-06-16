Ценовые ограничения оказывают критическое влияние на энергобезопасность страны, - государственный трейдер

Действие ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кеп) приводит к отсутствию экономической целесообразности в работе на рынке и критически снижает энергетическую безопасность государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Энергетической компании Украины Романа Волошенюка.

Он подчеркнул, что особенно такая ситуация становится критической в период дефицита электрической энергии в связи с масштабными повреждениями и оккупацией энергетической инфраструктуры.

"Наш рынок электрической энергии, скажем так, демонстрирует частичную волатильность, которая рано или поздно находит свой предел. Этот предел - это эти наши минимальные и максимальные прайс-кепы, а такие ограничения приводят к отсутствию экономического стимула для осуществления экспортно импортных операций. И это становится критическим для безопасности страны", - подчеркнул Волошенюк.

Представитель ЭКУ обратил внимание, что привлечение Украиной аварийной помощи от соседних стран стоит государству значительно дороже, чем коммерческий импорт при дефиците. По его словам, в такой ситуации предложенные НКРЭКУ прайс-кепы не способствуют энергетической безопасности.

"Уровень ценовых ограничений, которые предложены Регулятором в проекте, не решают вопрос того же коммерческого импорта, который сможет нам помочь в период дефицита. В мае-июне цены в пиковые часы, когда мы видели наибольший дефицит на нашем РДН, цены в Европе достигали 140 -180 евро. Что составляет конечно больше, чем те уровни, которые предлагает НКРЭКУ", - рассказал Роман Волошенюк.

Он подчеркнул, что регулятор может наконец-то «разорвать этот замкнутый круг» и позволить украинскому рынку двигаться по европейскому пути. Волошенюк добавил, что недавно принятый закон о REMIT создает действительно действенный механизм безопасного объединения рынков Украины и Европы.

Напомним, государственная энергогенерирующая компания "Энергоатом" предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не внедрять предельные цены на рынке электроэнергии.