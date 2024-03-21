Цены на золото поднялись до рекордного уровня
Цены на золото поднялись до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система сохранила свой прогноз о трех снижениях ставок в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Спотовое золото подорожало на 1% до 2208,30 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2222,39 долларов в ходе сессии.
Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость владения недоходными слитками и оказывают давление на доллар, делая золото дешевле для инвесторов, владеющих другими валютами.
ФРС накануне сохранила процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что по-прежнему рассчитывает снизить их на 0,75% к концу 2024 года.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавние высокие показатели инфляции не изменили основное предположение о медленном ослаблении ценового давления в США.
Трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды, теперь оценивают 75%-ную вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в июне, по сравнению с 59% до этого.
"Поскольку Пауэлл запланировал три возможных снижения ставок в этом году, доходность облигаций и доллар США упали, что открыло путь к росту цены на золото", - заявил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.
Доллар упал до недельного минимума по отношению к конкурентам, в то время как доходность по 10-летним казначейским облигациям США также снизились.
Рост цен на золото
С середины февраля золото резко вырос, чему способствовали повышенные геополитические риски и покупки центральными банками во главе с Китаем.
В Китае и центральный банк, и обычные люди запасаются монетами, золотыми слитками и ювелирными изделиями, чтобы защитить свое богатство от многолетнего спада недвижимости и потерь на фондовом рынке страны.
Золото часто покупают в качестве убежища или инвестиции по нескольким причинам:
Защита от инфляции. Золото имеет статус инфляционного убежища, потому что его стоимость обычно растет в периоды высокой инфляции. Это связано с тем, что золото является ограниченным ресурсом, и его количество в мире ограничено.
Геополитическая нестабильность. Время от времени мировые события, такие как конфликты, экономические кризисы, политические неурядицы и т. д., могут сильно влиять на валюты и финансовые рынки. Золото считается более стабильным активом в таких условиях.
Диверсификация портфеля. Инвесторы часто приобретают золото для диверсификации своего инвестиционного портфеля. Это помогает снизить общий риск, поскольку стоимость золота может двигаться в противоположном направлении по отношению к другим активам, таким как акции или облигации.
Ликвидность. Золото обладает высокой степенью ликвидности, что означает, что его можно быстро продать за наличные средства по рыночной цене.
Историческая ценность. Золото имеет долгую историю использования как денежного средства и ценного металла. Его ценность и привлекательность как инвестиционного актива поддерживаются многовековой практикой.
Защита от геополитических рисков. Инвесторы также могут приобретать золото в периоды геополитической нестабильности или напряженности, так как это может служить каким-то видом защиты от возможных экономических и финансовых рисков, связанных с такими событиями.