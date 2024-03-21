Цены на золото поднялись до рекордного уровня, поскольку доллар США и доходность облигаций снизились после того, как Федеральная резервная система сохранила свой прогноз о трех снижениях ставок в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Спотовое золото подорожало на 1% до 2208,30 долларов за унцию после достижения рекордного максимума в 2222,39 долларов в ходе сессии.

Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативную стоимость владения недоходными слитками и оказывают давление на доллар, делая золото дешевле для инвесторов, владеющих другими валютами.

ФРС накануне сохранила процентные ставки на прежнем уровне, заявив, что по-прежнему рассчитывает снизить их на 0,75% к концу 2024 года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что недавние высокие показатели инфляции не изменили основное предположение о медленном ослаблении ценового давления в США.

Трейдеры, торгующие фьючерсами на федеральные фонды, теперь оценивают 75%-ную вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в июне, по сравнению с 59% до этого.

"Поскольку Пауэлл запланировал три возможных снижения ставок в этом году, доходность облигаций и доллар США упали, что открыло путь к росту цены на золото", - заявил Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Доллар упал до недельного минимума по отношению к конкурентам, в то время как доходность по 10-летним казначейским облигациям США также снизились.

Рост цен на золото

С середины февраля золото резко вырос, чему способствовали повышенные геополитические риски и покупки центральными банками во главе с Китаем.

В Китае и центральный банк, и обычные люди запасаются монетами, золотыми слитками и ювелирными изделиями, чтобы защитить свое богатство от многолетнего спада недвижимости и потерь на фондовом рынке страны.