Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Роздрібні ціни на бензин дизельне пальне та автогаз в Україні 2 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,57 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 49,54 гривень за літр (-0,23 гривень), на автогаз - 23 ,71 гривні за літр (-0,05 гривень). Роздрібні ціни в Україні: