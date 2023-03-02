Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС
Фото: ціни падають на АЗС (Getty Images)
Роздрібні ціни на бензин дизельне пальне та автогаз в Україні 2 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,57 гривень за літр (-0,01 гривень), на дизельне паливо - 49,54 гривень за літр (-0,23 гривень), на автогаз - 23 ,71 гривні за літр (-0,05 гривень).
Роздрібні ціни в Україні:
Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.
За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз - на 10,5%.