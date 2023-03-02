Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС

Розничные цены на бензин дизельное топливо и автогаз в Украине 2 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,57 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 49,54 гривен за литр (-0,23 гривен), на автогаз - 23,71 гривен за литр (-0,05 гривен). Розничные цены в Украине: