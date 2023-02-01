Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на початку лютого

Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 1 лютого 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,68 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 52,55 гривень за літр (-0,06 гривень), на автогаз - 26, 64 гривні за літр (-0,03 гривні). Роздрібні ціни в Україні: