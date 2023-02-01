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Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на початку лютого

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Україна, Середа 01 лютого 2023 13:59
Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на початку лютого Фото: ціни на бензин падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 1 лютого 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз подешевшав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 48,68 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне пальне - 52,55 гривень за літр (-0,06 гривень), на автогаз - 26, 64 гривні за літр (-0,03 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Ціни знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на початку лютого

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Водночас директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн прогнозує, що ціни на бензин, дизель та автогаз, які активно знижувалися наприкінці січня, мають стабілізуватися. До кінця зими різких змін не повинно бути.

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Ціни на бензин
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