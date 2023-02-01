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Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз в начале февраля

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Украина, Среда 01 февраля 2023 13:59
Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз в начале февраля Фото: цены на бензин падают на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 февраля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,68 гривен за литр (-0,03 гривен), на дизельное топливо - 52,55 гривен за литр (-0,06 гривен), на автогаз - 26,64 гривен за литр (-0,03 гривен).

Розничные цены в Украине:

Цены снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз в начале февраля

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине в конце января было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

В то же время директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн прогнозирует, что цены на бензин, дизель и автогаз, которые активно снижались в конце января, должны стабилизироваться. До конца зимы резких изменений быть не должно.

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