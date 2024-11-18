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Ціни в Україні зростатимуть швидше: фінансові аналітики та населення погіршили очікування

Україна, Понеділок 18 листопада 2024 14:31
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Ціни в Україні зростатимуть швидше: фінансові аналітики та населення погіршили очікування Фото: Ціни зростатимуть швидше
Автор: Олександр Білоус

Зростання споживчих цін в Україні протягом найближчих 12 місяців буде високим. Такі прогнози дають фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

У жовтні 2024 року фінансові аналітики очікують на інфляцію на рівні 7,6%. Це вище за попередній прогноз за вересень (7,4%).

Українські банкіри у жовтні очікують на інфляцію через 12 місяців на рівні 9,2. Це вище за попередній прогноз за липень на рівні 8,7%.

За інформацією НБУ, населення у жовтні прогнозувало зростання цін на рівні 8,1% грн/долар. Це вище, ніж у вересні – 7,2%.

Керівники підприємств очікують на інфляцію на рівні 9,7% (дані за серпень).

Ціни в Україні зростатимуть швидше: фінансові аналітики та населення погіршили очікування

Інфляція в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, інфляція в Україні у жовтні становила 1,8%. Річна інфляція досягла 9,7%.

За даними НБУ, найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозиції окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високих темпів зростання заробітних плат та дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

У НБУ очікують, що вже до кінця року інфляція може перевищити 10%, проте інфляція піде на спад навесні 2025 року, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9%.

На той час Єврокомісія очікує, що інфляція зросте до 9,2% у 2025 році через різке зростання цін на енергоносії та зростання заробітної плати, але має послабитись у 2026 році, оскільки тиск з боку пропозиції зменшиться.

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