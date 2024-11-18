Цены в Украине будут расти быстрее: финансовые аналитики и население ухудшили ожидания
Рост потребительских цен в Украине в ближайшие 12 месяцев будет высоким. Такие прогнозы дают финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и население.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
В октябре 2024 года финансовые аналитики ожидают инфляцию на уровне 7,6%. Это выше предыдущего прогноза за сентябрь (7,4%).
Украинские банкиры в октябре ожидают инфляцию через 12 месяцев на уровне 9,2. Это выше предыдущего прогноза за июль на уровне 8,7%.
По информации НБУ, население в октябре прогнозировало рост цен на уровне 8,1% грн/доллар. Это выше, чем в сентябре - 7,2%.
Руководители предприятий ожидают инфляцию на уровне 9,7% (данные за август).
Инфляция в Украине
Напомним, по данным Госстата, инфляция в Украине в октябре составила 1,8%. Годовая инфляция достигла 9,7%.
По данным НБУ, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса вследствие значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона.
В НБУ ожидают, что уже до конца года инфляция может превысить 10%, однако инфляция пойдет на спад весной 2025 года, а в конце 2025 года будет составлять 6,9%
В то время Еврокомиссия ожидает, что инфляция вырастет до 9,2% в 2025 году из-за резкого роста цен на энергоносители и роста заработной платы, но должна ослабнуть в 2026 году, поскольку давление со стороны предложения уменьшится.