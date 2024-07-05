Ціни в Україні пішли вгору: НБУ пояснив пришвидшення інфляції

За оцінками НБУ, споживча інфляція пришвидшилася й у червні, зокрема через поступове вичерпання ефектів минулорічних врожаїв та ефекти перенесення девальвації гривні.

Згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція зросла приблизно до 5,0%, тобто цілі центробанку.

Як зазначають в НБУ, надалі знижувалися ціни на продукти харчування, насамперед на сирі продукти завдяки їх більшій пропозиції в умовах теплої погоди на початку цього року, а також ефектам від значних минулорічних врожаїв і переорієнтації окремих виробників на внутрішній ринок.

Зокрема, знижувалися ціни на овочі борщового набору та овочі нового врожаю. Подальше відновлення у тваринництві підтримувало зниження цін на яйця та стримувало зростання цін на м’ясо та молоко. Натомість вартість картоплі та буряка, як і ціни на окремі фрукти залишалися високими через обмежену пропозицію якісної продукції.

Непродовольчі товари дешевшали, але повільніше, ймовірно, під впливом курсового чинника. Вартість послуг не змінилася порівняно з квітнем. З одного боку, зменшувався тиск з боку витрат на харчову сировину, а з іншого – зберігався тиск з боку витрат на оплату праці, зазначили в НБУ.

Зростання цін на пальне в травні пришвидшилося. Така динаміка відображала вичерпання попередніх запасів, завезених за нижчою ціною, послаблення обмінного курсу гривні та подорожчання нафти на світових ринках, йдеться в огляді.

Відновилося зниження цін на алкогольні напої через зниження тиску з боку витрат бізнесу на сировину та адміністративні витрати, а також конкуренцію тіньової пропозиції. Натомість ціни на тютюнові вироби дещо пришвидшили зростання. Адміністративну інфляцію надалі стримував мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ для населення, зазначили в НБУ.

За оцінками НБУ, з червня очікується зростання адміністративної інфляції з огляду на підвищення тарифів на е/е для населення