Ціни на рибу зростають. Що чекає споживачів і рибалок влітку

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На скільки подорожчала риба в Україні?

Які фактори впливають на вартість рибної продукції?

Чого очікувати споживачам і рибалкам влітку?

Ціни на рибу в травні

Навесні популярні серед українських покупців види риби дорожчали. За даними порталу Мінфін, де фіксуються середні ціни по супермаркетах, найбільше зріс у ціні короп – на 20 грн.

Якщо у квітні можна було купити живого коропа за 149 грн/кг, то у травня середня ціна становить 168 грн/кг.

Скриншот auchan.zakaz.ua

Водночас патраний свіжий короп обійдеться ще дорожче. Ціна зросла зі 194 грн у квітні до 213 грн за кілограм наприкінці травня.

Ціни на слабосолену рибу також виросли. Оселедець подорожчав у середньому зі 192 грн/кг до 214 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

При цьому подорожчання не торкнулося свіжомороженої скумбрії. Ціна навіть знизилася – з 210 грн/кг у квітні до 198 грн/кг у травні.

Скриншот auchan.zakaz.ua

Що впливає на вартість риби

Подібні стрибки цін на рибу спостерігаються не вперше. Як свідчать дані аналізу Держрибагентства, подібна ситуація була і торік, і у 2023. Однак цьогоріч вартість почала зростати раніше.

Загалом ситуація з цінами на ринку риби залежить від низки факторів:

Сезонність

Ціни на рибу зазвичай змінюються залежно від сезонності. Так, восени та взимку, після осінніх обловів ставків, ціни, зокрема на коропа, зазвичай знижуються, адже на ринку обсяги риби збільшуються. При цьому навесні через нерестові заборони пропозиція обмежена.

"Аналіз цін на товарного коропа у 2023 та 2024 роках показує, що динаміка демонструвала спільну сезонність зі зростанням від початку року до літа та зниженням восени через облови", – пояснюють в Держрибагентстві.

Курс валют

Морська морожена риба переважно імпортується в Україну, тому її вартість залежить від курсу валют. Інфляційний звіт НБУ за квітень підтверджує, що під впливом курсових ефектів подорожчали окремі імпортні товари, включаючи рибу та морепродукти.

Собівартість

Подорожчання кормів, електроенергії та палива безпосередньо впливає на аквафермерів, які займаються рибним господарством. Інфляція та курсові коливання також відіграють значну роль, оскільки закупівля кормів та обладнання часто залежить від імпорту.

Обсяги вилову

Через війну, несприятливу екологічну ситуацію, наприклад, забруднення водойм, обсяги промислового рибальства останніми роками скорочувалися. Проте у 2024 році, навпаки, було зафіксовано збільшення майже на 22%, що може позитивно вплинути на ціноутворення.

В Україні об’єктами аквакультури незмінно залишаються короп, товстолоб і білий амур. Українські аквафермери вирощують також судака, щуку, лососеві, сомові, осетрові.

Сезон риболовлі відкрито

Зважаючи на сезонні фактори, зростання собівартості виробництва, інфляційні процеси, ціни на рибу цього літа триматимуться на високому рівні. За практикою минулих років, подешевшання можна очікувати ближче до осені.

При цьому у Держрибагентстві повідомили, що з 20 травня в Україні завершено весняно-літню нерестову заборону на вилов риби у більшості річок (але заборона ще діє на водосховищах, зокрема каскаду Дніпра, ставках, лиманах тощо).

Скриншот facebook.com/dargua

Це означає, що рибалки-аматори знову можуть ловити рибу - щоправда, не більше 3 кг на добу з обмеженням на розмір і види улову. Відкриття сезону риболовлі може дещо вплинути на зниження цін на деякі види прісноводної риби на локальних ринках.

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація порталу Держрибагентства України, дані Мінфін та мереж супермаркетів.