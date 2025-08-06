Ціни на помідори в серпні: чи вигідно вже купувати для консервації

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Які ціни на помідори в Україні на початку серпня?

Який урожай помідорів очікується цього року?

Скільки коштує зробити консервацію і коли краще купувати томати?

Огляд цін на помідори

У серпні 2025 ціни на помідори в Україні залишаються досить високими, хоча порівняно з червнем і липнем є певне зниження. У супермаркетах та на ринках у різних регіонах ціни коливаються.

В мережі магазинів АТБ найдешевша ціна наразі на ґрунтові томати - 39,95 грн/кг, тепличні коштують 69,89 грн/кг, рожеві - 79,89 грн/кг, черрі - 145,95 грн/кг.

Скриншот atbmarket.com

Покупці NOVUS можуть придбати кілограм червоних тепличних помідорів за 63,99 грн, при цьому "сливка" обійдеться у 94,95 грн/кг, а жовті томати коштують 129 грн/кг. Ґрунтові червоні помідори продають за 119 грн/кг, рожеві - 129 грн/кг.

Скриншот novus.zakaz.ua

В магазинах "Еко Маркет" польова "сливка" коштує 59,9 грн/кг, рожевий помідор 89,9 грн/кг, червоний - 79,9 грн/кг.

Скриншот eko.zakaz.ua

У мережі Varus помідор "сливка" земляна коштує 49,9 грн/кг, рожевий томат - 99,9 грн/кг, а черрі жовтий - 89,9 грн за 250 г.

Скриншот varus.ua

На оптовому ринку "Столичний" у Києві середня ціна на помідор червоний становить 45 грн/кг, на рожевий сорт - 65 грн/кг.

У Харкові червоні помідори коштують 40-60 грн/кг. Як заявили у міськраді, порівняно з липнем ціна знизилася на 15%.

У Дніпрі на ринку "Озерка" помідори коштують від 55 до 120 грн за кілограм, причому дорожчі сорти, такі як рожеві чи чері, мають вищу ціну.

На оптовому ринку "Шувар" у Львові середня ціна на помідор "сливка" становить 32,5 грн/кг, рожевий помідор коштує в середньому 50 грн/кг, тепличний помідор - 37,5 грн/кг.

Скільки коштує зробити консервацію помідорів

Серпень - традиційний пік сезону домашньої консервації, коли ґрунтові помідори стають доступнішими, а асортимент найбільший.

Для заготовок на зиму найвигідніше купувати помідори на оптових ринках.

Найкраще смакує у домашніх закрутках сорт "сливка", адже його щільна шкірка запобігає розтріскуванню та розм'якшенню під час термічної обробки. Крім того, "сливки" мають менше соку та насіння, що робить їх ідеальними для консервування цілими та приготування томатного пюре.

Залежно від того, де і за якою ціною купувати помідори, вартість домашньої консервації для 3-літрової банки становитиме приблизно 120-130 грн. При цьому 90% цієї суми складає ціна на помідори.

За рецептом потрібно до 2 кг томатів (середня ціна на ринках оптом - 50 грн/кг) і ще близько 20-25 грн коштуватимуть інші інгредієнти (оцет, сіль, цукор, часник та спеції).

Фото: у серпні стартує сезон консервації помідорів (freepik.com)

Який урожай томатів цьогоріч і чи варто чекати подешевшання

Затримка збору врожаю помідорів та погодні умови є ключовими факторами, що вплинули на поточну цінову ситуацію.

Як зазначив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка в коментарі РБК-Україна, урожайність помідорів знизилася через посуху в основних регіонах вирощування - в південних та центральних областях країни. Водночас значні перепади температури та дощі також створювали ризики для врожаю.

Попри ці виклики, експерт прогнозує, що з кінця серпня та на початку вересня ситуація на ринку може змінитися. Зі збільшенням пропозиції ґрунтових помідорів і посиленням конкуренції між виробниками очікується подальше зниження цін.

"Ціни на помідори для консервації можуть знизитись на 15-20% від поточної вартості в серпні-вересні, залежно від погоди та врожаю", - резюмував експерт.

При підготовці використовувалися: коментар аналітика УКАБ Максима Гопки для РБК-Україна, дані порталу Мінфін, публікації "Наше місто", "Об'єктив", AgroReview, дані мереж супермаркетів, сайти ринків "Столичний" та "Шувар".