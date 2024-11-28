Ціни "підскочили" на 23%. Де найбільше подорожчала оренда житла в Україні

Ціни на оренду однокімнатних квартир за останні пів року в Україні у більшості міст не змінились. Вартість знизилась лише у Запоріжжі та Дніпрі на 6-13%, натомість у ще 6 містах вона "підскочила" на 5-23%.
РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН розповідає, де найбільше зросла ціна на оренду квартир в Україні.
Найбільше оренда зросла за пів року в Одесі – ціна підвищилась на 23%. Зараз у місті однокімнатні квартири здають по 8 600 грн, двокімнатні – 11 500 грн, трикімнатні – 18 400 грн. При цьому варто наголосити, що навіть після такого суттєвого зростання Одеса не входить у п'ятірку міст із найдорожчою орендою житла.
В Івано-Франківську на 20% підвищилась вартість оренди однокімнатних квартир і зараз таке житло там коштує 13 700 грн на місяць. Двокімнатні квартири здають за 16 700 грн (приріст у ціні +28%), трикімнатні квартири у таку ж вартість.
У Львові оренда подорожчала на 13%. Однокімнатні квартири здають за 17 тис. грн, двокімнатні – 20 тис. грн, трикімнатні – 22 900 грн.
У Києві ціни підскочили на 10%. Однокімнатні квартири у столиці зараз коштують 16 500 грн, двокімнатні – 22 900 грн, трикімнатні – 37 500 грн. Найдорожче житло здають у Печерському районі, найдешевше – у Деснянському.
У Вінниці оренда зросла на 9%. Одно- та двокімнатні квартири зараз у місті в середньому здають за 12 тис. грн, трикімнатні – за 14 300 грн.
У Хмельницькому ціна на оренду підвищилась на 5%. В середньому одно- і двокімнатні квартири здають за 10 тис. грн, трикімнатні – за 12 тис. грн.
Також зазначимо, що за пів року оренда подешевшала у Запоріжжі на 6%, там однокімнатні квартири здають за 5 тис. грн, а у Дніпрі вартість знизилась на 13% і зараз оренда однокімнатної квартири коштує 10 тис. грн. У решті міст ціни не змінились за аналогічний період.
Найвища вартість оренди житла зараз на заході України, оскільки ці регіони вважаються більш безпечними, та у столиці.
У п'ятірку найдорожчих міст входять: Ужгород, Львів, Київ, Луцьк та Івано-Франківськ. Лідером по вартості оренди на однокімнатні квартири є Ужгород, там таке житло здають за 18 500 грн, двокімнатні – 21 900 грн, трикімнатні – 26 300 грн. У Луцьку оренда одно- і двокімнатних квартир коштує 15 тис. грн. Дані щодо цін у Києві, Львові та Івано-Франківську наводили у першому розділі статті.
За даними спільного дослідження ЛУН та Wokr.ua, найбільший відсоток зарплати йде на оренду квартир у жителів Ужгорода. Там цей показник становить 84%. Другий у рейтингу Луцьк – 81%, далі Львів – 75%, Київ – 66% та Івано-Франківськ – 65%.
Найнижчі ціни на оренду житла у східних і південних регіонах, що зумовлено близькістю до лінії фронту та частотою російських обстрілів.
Вартість оренди:
Зазначимо, що при аналізі не враховували окуповані міста.
Нещодавно ми писали про те, що в Україні для того, щоб купити однокімнатну квартиру, потрібно в середньому відкладати усю зарплату від 2,8 до 10 років, залежно від міста розташування житла. Такі дані показало спільне дослідження ЛУН та Work.ua.
Раніше ми писали про те, що у Тернополі один із найстабільніших ринків нерухомості. За останні пів року ціни на житло у новобудовах зросли тільки на 3% і становлять в середньому 710 доларів за "квадрат", а на вторинному ринку впали на 2% і зараз становлять 860 доларів за 1 кв. м.
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