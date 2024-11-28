Ціни "підскочили" на 23%. Де найбільше подорожчала оренда житла в Україні

Де найбільше зросла оренда квартир в Україні

Найбільше оренда зросла за пів року в Одесі – ціна підвищилась на 23%. Зараз у місті однокімнатні квартири здають по 8 600 грн, двокімнатні – 11 500 грн, трикімнатні – 18 400 грн. При цьому варто наголосити, що навіть після такого суттєвого зростання Одеса не входить у п'ятірку міст із найдорожчою орендою житла.

В Івано-Франківську на 20% підвищилась вартість оренди однокімнатних квартир і зараз таке житло там коштує 13 700 грн на місяць. Двокімнатні квартири здають за 16 700 грн (приріст у ціні +28%), трикімнатні квартири у таку ж вартість.

У Львові оренда подорожчала на 13%. Однокімнатні квартири здають за 17 тис. грн, двокімнатні – 20 тис. грн, трикімнатні – 22 900 грн.

У Києві ціни підскочили на 10%. Однокімнатні квартири у столиці зараз коштують 16 500 грн, двокімнатні – 22 900 грн, трикімнатні – 37 500 грн. Найдорожче житло здають у Печерському районі, найдешевше – у Деснянському.

У Вінниці оренда зросла на 9%. Одно- та двокімнатні квартири зараз у місті в середньому здають за 12 тис. грн, трикімнатні – за 14 300 грн.

У Хмельницькому ціна на оренду підвищилась на 5%. В середньому одно- і двокімнатні квартири здають за 10 тис. грн, трикімнатні – за 12 тис. грн.

Ціни на оренду житла в Україні (скриншот сайту ЛУН)

Також зазначимо, що за пів року оренда подешевшала у Запоріжжі на 6%, там однокімнатні квартири здають за 5 тис. грн, а у Дніпрі вартість знизилась на 13% і зараз оренда однокімнатної квартири коштує 10 тис. грн. У решті міст ціни не змінились за аналогічний період.

Де найдорожча оренда житла

Найвища вартість оренди житла зараз на заході України, оскільки ці регіони вважаються більш безпечними, та у столиці.

У п'ятірку найдорожчих міст входять: Ужгород, Львів, Київ, Луцьк та Івано-Франківськ. Лідером по вартості оренди на однокімнатні квартири є Ужгород, там таке житло здають за 18 500 грн, двокімнатні – 21 900 грн, трикімнатні – 26 300 грн. У Луцьку оренда одно- і двокімнатних квартир коштує 15 тис. грн. Дані щодо цін у Києві, Львові та Івано-Франківську наводили у першому розділі статті.

За даними спільного дослідження ЛУН та Wokr.ua, найбільший відсоток зарплати йде на оренду квартир у жителів Ужгорода. Там цей показник становить 84%. Другий у рейтингу Луцьк – 81%, далі Львів – 75%, Київ – 66% та Івано-Франківськ – 65%.

Який відсоток зарплати йде на оплату оренди квартири (скриншот сайту ЛУН)

Де найдешевша оренда житла

Найнижчі ціни на оренду житла у східних і південних регіонах, що зумовлено близькістю до лінії фронту та частотою російських обстрілів.

Вартість оренди:

Херсон – однокімнатні квартири здають за 3 тис. грн, даних про дво- і три кімнатні нема

– однокімнатні квартири здають за 3 тис. грн, даних про дво- і три кімнатні нема Харків – однокімнатні 4 тис. грн, двокімнатні 6 тис. грн, трикімнатні – 8 тис. грн

– однокімнатні 4 тис. грн, двокімнатні 6 тис. грн, трикімнатні – 8 тис. грн Миколаїв і Запоріжжя – однокімнатні 5 тис. грн, двокімнатні 7 тис. грн, трикімнатні – 8,5 тис. грн у Запоріжжі та 9 тис. грн у Миколаєві

– однокімнатні 5 тис. грн, двокімнатні 7 тис. грн, трикімнатні – 8,5 тис. грн у Запоріжжі та 9 тис. грн у Миколаєві Кропивницький – однокімнатні 6 тис. грн, двокімнатні – 9 тис. грн, даних про трикімнатні нема

Зазначимо, що при аналізі не враховували окуповані міста.