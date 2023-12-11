Ціни на передачу та диспетчеризацію електроенергію зростуть. НКРЕКП ухвалила рішення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги із передачі із 1 січня 2024 року до 528,57 грн/МВт-год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення прийняте на засіданні регулятора.

Витрати на покриття ПСО із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі тарифу на передачу у 2024 році передбачені на рівні 16,2 млн грн.

Як відомо, українські бізнес-асоціації та економісти виступали проти цього рішення, адже воно, за попередніми оцінками, коштуватиме бізнесу понад 13 мільярдів гривень, які могли б бути направлені до бюджету у вигляді податків.

Зокрема, у Федерації роботодавців України, додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни призведе до негативних наслідків для економіки.

Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський заявив, що підвищення тарифів далеко не завжди означає покращення фінансового стану компанії, адже ефективність використання цих коштів має контролюватися.