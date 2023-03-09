Ціни на пальне знижуються: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Фото: ціни на бензин упали на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз в Україні 9 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,42 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне пальне - 49,07 гривень за літр (-0,09 гривень), на автогаз - 23, 07 гривень за літр (-0,11 гривень). Роздрібні ціни в Україні: