Цены на топливо снижаются: сколько стоят бензин, дизель и автогаз на АЗС
Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 9 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,42 гривен за литр (-0,05 гривен), на дизельное топливо - 49,07 гривен за литр (-0,09 гривен), на автогаз - 23,07 гривен за литр (-0,11 гривен).
Розничные цены в Украине:
Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.
За февраль бензин подешевел на 2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.