Ціни падають: скільки коштують бензин та дизель на АЗС в Україні

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 10 травня 2023 року порівняно з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз також подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,05 гривні за літр (-0,19 гривні), на дизельне пальне 45,03 гривні за літр (-0,18 гривні), на автогаз 21,82 гривні. за літр (+0,01 гривні).

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у поточному році паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

Зазначимо, ціни на нафту марки Brent минулого тижня впали до 75 доларів за барель, що має зробити імпортне паливо в Україні ще дешевшим.