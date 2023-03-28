Ціни на овочі досягли піку. У Мінагрополітики дали прогноз, коли очікувати здешевлення

"Ми розуміємо що є певна сезонність. Звісно, що здешевлення буде. Завжди так, по мірі збільшення врожаю молодих, а потім і всіх овочів буде ціна зменшуватися", - сказав він.

Висоцький зазначив, що щорічно навесні овочі найдорожчі. "Зараз фактично ми проходимо пік", - додав заступник міністра.

За його словами, цього року до ціни додалося ще два фактори. Енергетична криза, яку створювала країна-агресор, оскільки зберігання потребує затрат електроенергії. "І велика частина зіпсувалася, тобто їх стало менше. Через це ми більше залежимо від імпорту", - сказав він.

Крім того, багато овочів, перш за все, цибулі і моркви, вирощувалися в Херсонській і Запорізькій областях. "Через окупанта вони не були доступні українському споживачу", - зазначив Висоцький.

Заступник міністра розповів, що цього року збільшили посівні площі під цибулю, морквою та іншим овочами в різних областях України. "Аграрії готуються, і цього року очікується більший урожай", - сказав він.

Водночас, за його словами, "найскладніший з точки зору доступності і ціни і доступності період ми пройшли".

Нагадаємо, в Україні спостерігається дефіцит деяких овочів, спричинений окупацією півдня країни, енергокризою та деякими іншими факторами. Заступник голови "Всеукраїнської аграрної ради" (ВАР) Денис Марчук в коментарі РБК-Україна заявив, що здешевлення продукції найближчим часом очікувати не варто.