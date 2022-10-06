Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму після рішення ОПЕК+

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні зросли на 0,2%, до 93,59 доларів за після зростання на 1,7% на попередній сесії. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) із постачанням у листопаді зросли на 0,3%, до 87,98 доларів за барель після зростання на 1,4% у вівторок.

Угода між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзниками, включаючи Росію, (група ОПЕК+), передує ембарго Європейського союзу на російську нафту з грудня.

Враховуючи, що видобуток у деяких країнах ОПЕК+ нижчий за цільові рівні, фактичне скорочення буде меншим, ніж скорочення на 2 млн барелів на добу, погоджене на зустрічі.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Абдулазіз бін Салман заявив, що реальне скорочення поставок становитиме приблизно від 1 до 1,1 млн барелів на добу, і вони були спричинені зростанням процентних ставок на Заході та ослабленням світової економіки.

Адміністрація президента США Джо Байдена розкритикувала угоду як "недалекоглядну". Білий дім заявив, що президент Джо Байден продовжуватиме оцінювати, чи слід звільнити додаткові стратегічні запаси нафти для зниження цін.

Білий дім заявив, що проведе консультації з Конгресом про додаткові шляхи послаблення контролю ОПЕК та її союзників над цінами на енергоносії, посилаючись на законодавство, яке може піддати членів групи антимонопольним позовам.

"Остаточний вплив на ринок залежатиме від терміну дії угоди, оскільки ОПЕК+ вирішила продовжити свою Декларацію про співпрацю до кінця 2023 року", - зазначають аналітики Citi у записці, додаючи, що скорочення поставок утримуватиме глобальні запаси на низькому рівні протягом більш тривалого. часу і посилить ринки у 2023 році.

Очікується, що більше половини скорочення поставок на 1 млн барелів на добу припаде на найбільшого у світі експортера Саудівської Аравії, вважають аналітики RBC Capital.

Віце-прем'єр Росії Олександр Новак заявив, що Росія може скоротити видобуток нафти у спробі компенсувати наслідки цінових обмежень, запроваджених Заходом у зв'язку із вторгненням Москви до України.