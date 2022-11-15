Ціни на нафту знижуються після прогнозу ОПЕК

Ціни на нафту у вівторок, 15 листопада, знизилися на тлі зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї, що викликало побоювання з приводу зниження споживання палива найбільшим у світі імпортером сирої нафти, а також після того, як ОПЕК знизила прогноз світового попиту на 2022 рік. .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 0,3% до 92,87 доларів за барель після падіння на 3% у понеділок. Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 0,6% до 85,37 доларів за барель після падіння на 3,5% на попередній сесії.

У той час як інвестори вітали заяви Китаю минулого тижня про те, що він зменшить вплив суворої політики нульового рівня COVID для стимулювання економічної активності та попиту на енергію, аналітики заявили, що блокування та зростання кількості випадків захворювання, як і раніше, є ключовим ризиком зниження.

"Продовження карантину в густонаселених районах Китаю знижує мобільність і попит на нафту навіть більше, ніж економічну активність", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Зростання промислового виробництва в країні сповільнилося, роздрібні продажі впали, а нерухомість у жовтні ще більше впала, що є останньою ознакою того, що друга за величиною економіка світу втрачає імпульс, борючись із обмеженнями COVID, що затяглися, і спадом на ринку нерухомості.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) вп'яте з квітня знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту на 2022 рік, пославшись на зростаючі економічні проблеми, включаючи високу інфляцію та зростання відсоткових ставок.

Це сталося після того, як Міжнародний валютний фонд заявив у неділю, що глобальні економічні перспективи стали похмурішими, ніж прогнозувалося минулого місяця, пославшись на неухильне погіршення результатів опитувань менеджерів із закупівель в останні місяці.

"Ринок в даний час ігнорує ризики пропозиції, що насуваються, незважаючи на очікування, що останнє зниження рейтингу попиту може негативно позначитися на видобутку нафти ОПЕК", - відзначають аналітики ANZ Research, маючи на увазі неминучі санкції Європейського Союзу щодо експорту російської нафти.

Ембарго ЄС на російську нафту у відповідь на вторгнення Росії в Україну має розпочатися 5 грудня. За забороною піде припинення імпорту нафтопродуктів у лютому.