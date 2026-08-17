Ціни на нафту стоять на місці через глухий кут у переговорах США та Ірану

Ціни на нафту практично не змінилися на початку торгів у понеділок. Причиною цього стала невизначеність у переговорах США та Ірану, а також атаки в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 20 центрів (на 0,2%) до 88,72 долара за барель.

У той же час, ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 5 центів до 82,32 долара за барель.

Обидві цінові позиції зросли більш ніж на 5% минулого тижня після того, як в Ормузькій протоці було здійснено атаки на танкери, що належать Національній нафтовій компанії Абу-Дабі.

Згідно з останніми даними, які наводить Reuters, на вихідних рух суден через Ормузьку протоку сповільнився після атак на танкери. Зокрема, у суботу через протоку пройшли п'ять вантажних суден, а в неділю жодна не була зареєстрована, як показали дані системи відстеження судів Kpler, порівняно з 31 судном у попередні вихідні.

Крім того, у п'ятницю Об'єднані Арабські Емірати звинуватили Іран у нападі на судно компанії ADNOC, яке проходило через протоку. Це сталося після того, як цілодобово до цього компанія теж звинуватила Іран в атаці по двох інших судах ADNOC у протоці.