Ціни на нафту пішли вгору через вимоги Ірану щодо відновлення роботи Ормузу

Так, 9 серпня ціни на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, зросла приблизно на 1,2% до 84,58 доларів за барель.

Тим часом, ціна на американську нафту зросла приблизно на 1,1% до 79,28 долара за барель.

Зростання відбулося після того, як Іран заявив, що угоди з Оманом щодо Ормузької протоки буде недостатньо, щоб цей водний шлях запрацював.

На вихідних Тегеран висунув низку умов США, вимагаючи припинити американські атаки на Іран та його регіональних союзників, припинити блокаду іранських портів, вивести війська США з районів навколо Ірану, скасувати санкції США, розморозити іранські активи та виплатити компенсацію за військові збитки.

Крім того, затримка поставок нафти посилилася тим, що хусіти, що підтримуються Іраном, фактично заблокували Баб-ель-Мандебську протоку, яку з'єднує Аденська затока та Індійський океан з Червоним морем.

Також повстанці-хусіти атакували саудівський нафтопереробний завод на узбережжі Червоного моря.