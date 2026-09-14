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Ціни на нафту підскочили на більш ніж 2% через удари по Саудівській Аравії та Ормузу

05:09 14.09.2026 Пн
2 хв
Що послужило зростанню цін?
aimg Едуард Ткач
Фото: спочатку зростання склало більше трьох відсотків (Getty Images)

Ціни на нафту в понеділок, 14 вересня, знову пішли вгору. Причиною цього стали нові удари єменських хуситів по Саудівській Аравії та атаки Ірану на судна в Ормузькый затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,90 долара (на 2,77%), а отже до 107,51 долара за барель.

У той же час, ф'ючерси марки WTI подорожчали на 2,27 долара (на 2,27%), до 102,32 долара за барель.

"Спочатку ціни зросли більш ніж на 3% на момент відкриття ринку", - йдеться у публікації.

Що передувало

Зазначимо, що черговий стрибок цін стався на тлі того, як у неділю держЗМІ Саудівської Аравії опублікували відео пошкоджень будинків та мечеті, ймовірно, внаслідок нападу хуситів на південну провінцію Джазан. Також хусити заявили, що завдали удару по саудівській військовій базі в сусідній провінції.

Крім цього, британське агентство морської безпеки UKMTO розповіло в неділю, що в Ормузькій протоці було вражене снарядом судно, що викликало пожежу і змусило екіпаж евакуюватися.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 вересня, ціни на нафту вперше з середини травня перевищили позначку 100 доларів за барель. Зокрема, марка Brent коштувала понад 108 доларів. Це все сталося на тлі того, що хусити вязі контролю над портом Моха.

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НАФТАСаудівська АравіяОрмузька протокаНефть