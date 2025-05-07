Ціни на ліки для українців знизяться, як тільки уряд забезпечить ринкові умови, - експерт

Впровадження прозорих ринкових умов та відновлення дії маркетингових договорів на фармацевтичному ринку призведе до зниження цін на лікарські засоби для українців.

Про це заявив президент ВБО "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" Віктор Сердюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Уніан ".

Ці сподівання базуються на чітких заявах про наміри зниження цін на ліки від керівників аптечних мереж під час робочої наради під головуванням заступниці керівника ОП Ірини Верещук.

"Після врегулювання цього питання з боку Уряду й повернення ринкових відносин, ми очікуємо на відчутне зниження цін завдяки конкуренції між аптечними мережами та соціальній відповідальності", – додав Сердюк.

Конкурентне та відповідальне функціонування ринку дозволить виконати рішення РНБО і зробити ліки доступнішими для населення.

За даними робочої наради, при повній забороні Державою маркетингових угод, часткове зниження цін відбулося лише на обмежену кількість препаратів – ТОП 100 – і лише завдяки домовленості вітчизняних виробників, тоді як більшість інших ліків, особливо іноземних, навіть подорожчали.

"Саме конкурентні умови при врегулюванні маркетингових послуг забезпечать саморегуляцію галузі, стимулюватимуть аптечні заклади до соціальної відповідальності, знижувати ціни, відновлювати дію пацієнтських програм, програм лояльності та спеціальних пропозицій, які зараз заблоковані, що у цілому позитивно позначиться на кінцевому споживачеві", – підкреслюють у організації.