Цены на лекарства для украинцев снизятся, как только правительство обеспечит рыночные условия, - эксперт

Внедрение прозрачных рыночных условий и возобновление действия маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке приведет к снижению цен на лекарственные средства для украинцев.

Об этом заявил президент ВБО "Совет защиты прав и безопасности пациентов" Виктор Сердюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Униан ".

Эти надежды базируются на четких заявлениях о намерениях снижения цен на лекарства от руководителей аптечных сетей во время рабочего совещания под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук.

"После урегулирования этого вопроса со стороны Правительства и возвращения рыночных отношений, мы ожидаем ощутимое снижение цен благодаря конкуренции между аптечными сетями и социальной ответственности", - добавил Сердюк.

Конкурентное и ответственное функционирование рынка позволит выполнить решение СНБО и сделать лекарства более доступными для населения.

По данным рабочего совещания, при полном запрете государством маркетинговых соглашений, частичное снижение цен произошло лишь на ограниченное количество препаратов - ТОП 100 - и только благодаря договоренности отечественных производителей, тогда как большинство других лекарств, особенно иностранных, даже подорожали.

"Именно конкурентные условия при урегулировании маркетинговых услуг обеспечат саморегуляцию отрасли, будут стимулировать аптечные учреждения к социальной ответственности, снижать цены, восстанавливать действие пациентских программ, программ лояльности и специальных предложений, которые сейчас заблокированы, что в целом положительно скажется на конечном потребителе", - подчеркивают в организации.